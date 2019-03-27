Международный олимпийский комитет принял решение, что тяжелая атлетика не будет исключена из программы Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает портал Inside The Games.

Сегодня, 26 марта, в Лозанне началось очередное заседание МОК, на котором и был вынесен вердикт о полном восстановлении статуса тяжелой атлетики как олимпийского вида спорта.

Главным условием для возвращения полноценного статуса станет подписание договора Международной федерации по этому виду спорта с Независимой организацией допинг-тестирования. Исключить тяжелую атлетику из программы игр хотели из-за многочисленных допинговых нарушений спортсменов и целых федераций.

Ранее появлялась информация о сокращении квот на участие тяжелоатлетов в ОИ 2020 года в Токио, у России таковых всего две.