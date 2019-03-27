Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился ожиданиями от предстоящего командного чемпионата мира, на котором выступят две его ученицы — Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева.

По мнению Мишина, сборная Японии не станет главным конкурентом для российской команды. Тренер считает, что японцы могут выставить сильный состав в женском одиночном катании, но в командном зачете не сможет навязать серьёзную борьбу.

Также специалист отметил, что одним из серьёзных соперников станет сборная Франции, у которой есть сильная спортивная пара и танцевальный дуэт. «Кто главный фаворит турнира в общем зачете? Думаю, что Россия все-таки сильна», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём». Тренер добавил, что его воспитанницы на турнире будут стараться сделать всё от них зависящее.

Напомним, командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля. Елизавета Туктамышева не смогла отобраться в сборную на личный чемпионат мира, Софья Самодурова заняла на турнире 8-е место.