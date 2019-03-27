Российский голкипер клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал первой звездой матча против «Нью-Йорк Айлендерс». Хоккеист оставил свои ворота в неприкосновенности, «Коламбус» одержал победу с разгромным счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).

Бобровский оформил шат-аут, отразив 26 бросков по своим воротам. Этот матч стал для голкипера восьмым в текущем сезоне, когда ему удалось сохранить ворота «Коламбуса» в неприкосновенности. По этому показателю россиянин сравнялся с лидером сезона Марком-Андре Флери, выступающим за «Вегас Голден Найтс». Кроме того, для Бобровского этот результат стал новым личным рекордом.

Также во встрече принимал участие российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин. Игрок отметился одной заброшенной шайбой. Панарин провёл на льду в общей сложности 19 минут 17 секунд и завершил матч с показателем полезности «+1». Для форварда забитый гол стал первым в тринадцати поединках.