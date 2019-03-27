Юрий Бородавко, тренер российский лыжников Александра Большунова и Натальи Непряевой, оценил выступление спортсменов в нынешнем сезоне. Большунов и Непряева заняли вторые места в общем зачёте Кубка мира.

«Саша и Наташа, по сути, только начинают свой путь в больших лыжах», — цитируют слова Бородавко «Известия». Тренер отметил, что оба спортсмена провели блестящий сезон на Кубке мира, им не хватило до победы совсем немного. «А Большунову еще немного не хватило для золота на чемпионате мира», — добавил Бородавко.

Специалист обратил внимание на то, что сборная России сделала серьёзную заявку на многолетнее противостояние с норвежскими спортсменами. Также тренер выразил уверенность в том, что Большунов и Непряева недовольны своими результатами в нынешнем сезоне и будут ещё больше работать, чтобы одерживать победы.

Напомним, в период с 30 марта по 7 апреля в Архангельской области будет проходить чемпионат России, на котором выступят Большунов и Непряева. Спортсмены не побегут всю программу чемпионата и примут участие лишь в отдельных гонках.