Сборная Дании по футболу избежала поражения в матче против Швейцарии, который состоялся в рамках квалификационного турнира на чемпионат Европы-2020. Игра проходила в Базеле и завершилась вничью со счётом 3:3.

К концовке встречи хозяева вели с разгромным счётом 3:0. Забить первый гол им удалось уже на 19-й минуте: отличился полузащитник Ремо Флойер. На 66-й минуте Гранит Джака удвоил преимущество Швейцарии, а спустя десять минут Брил Эмболо сделал преимущество команды разгромным.

Однако сборной Дании удалось избежать поражения, забив три гола за последние несколько минут матча. На 84-й минуте нападающий Николай Йоргенсен отыграл один мяч, спустя четыре минуты Кристиан Гиткьяер сократил отставание ещё на один гол. На третьей добавленной минуте Хенрик Далсгор забил ещё один гол в ворота швейцарцев и установил итоговый счёт встречи — 3:3.

Команды представляют группу D.