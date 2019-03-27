В Парме на стадионе «Эннио Тардини» состоялся футбольный матч между сборными Италии и Лихтенштейна. Игра проходила в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

Сборной Италии удалось забить быстрый гол и открыть счёт уже на 17-й минуте: отличился полузащитник Стефано Сенси. Спустя пятнадцать минут полузащитник французского «ПСЖ» Марко Верратти удвоил преимущество своей команды. Ещё через три минуты арбитр назначил одиннадцатиметровый удар в ворота Лихтенштейна, который реализовал Фабио Квальярелла. В добавленное к первому тайму время судья назначил ещё один пенальти — к точке вновь подошёл Квальярелла и оказался успешен.

Команды ушли на перерыв при счёте 0:0, во втором тайме итальянцам удалось забить ещё два гола. Пятый гол записал на свой счёт форвард Мойзе Кин, в роли ассистента выступил Квальярелла. Итоговый счёт встречи установил Леонардо Паволетти.