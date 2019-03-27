Российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, как распоряжается своими средствами. Игрок признался, что старается сразу не тратить все деньги и откладывает на будущее.

«Стараюсь сберечь, чтобы потом не лизать никому жопу. И не быть зависимым от работодателя», — приводит слова Панарина Sports.ru. Игрок отметил, что ни в чём себе не отказывает, но и не тратит деньги на излишества — например, не снимает самолёты. Хоккеист сообщил, что часто летает эконом-классом, если планируется недолгий перелёт.

Также Панарин рассказал, что часто выбирает самые простые отели с обычными номерами. «Путешествовали по Италии на машине – оставались в номерах по 100 долларов. Там просто кровать», — сказал хоккеист.

Хоккеист объяснил, что старается откладывать деньги на будущее, чтобы обеспечивать семью и помогать близким.

Напомним, ранее сообщалось, что Панарин прервал безголевую серию из двенадцати матчей.