Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) требует спортсменку из ЮАР Кастер Семеню признать себя мужчиной. Организация выразила несогласие с позицией Совета по правам человека ООН в отношении спортсменок с повышенном уровнем тестостерона.

В феврале IAAF выразил намерение обратиться в спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием признания Семени мужчиной, ощущающим себя женщиной. Федерация планирует ввести правило, согласно которому спортсменки с высоким уровнем тестостерона будут обязаны принимать специальные препараты, снижающие уровень гормона. Только при таком условии они смогут соревноваться под эгидой IAAF.

Из-за возможного введения этого правила Семеня направила иск в CAS, однако суд ещё не вынес своё решение. На фоне возникшего скандала Совет по правам человека ООН осудил решение IAAF и назвал его нарушением международных прав человека. Организация считает, что требование снижать уровень тестостерона — «ненужное, унизительное и вредное».