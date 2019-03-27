В Интернете появились фотографии новый формы футбольного клуба «Ювентус» на сезон 2019/20. Однако официального представления экипировки ещё не было — оно состоится в мае.

Форма будет выполнена в традиционных цветах «Ювентуса» — чёрном и белом. Главным отличием станет то, что на футболках отсутствуют привычные вертикальные полосы: вместо этого форма будет разделена на две части, между которыми Adidas сделал вертикальную розовую полосу.

Напомним, после двадцати восьми туров национального чемпионата Италии «Ювентус » уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 75 набранных очков. В прошлом туре туринцы потерпели первое поражение в сезоне, на выезде проиграв «Дженоа» со счётом 2:0.

10 апреля «Ювентусу» предстоит сыграть в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. туринский клуб встретится с амстердамским «Аяксом», игра пройдёт на выезде, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 16 апреля.