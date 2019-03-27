Нападающий сборной России и московского ЦСКА Федор Чалов рассказал о своих отношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

По словам Чалова, в сборной над ним Дзюба шутил в меньшей степени, а в этот раз больше подкалывал Ильзата Ахметова. Игрок отметил, что все эти вещи футболисты переносят нормально, потому что в ЦСКА еще в прошлом сезоне хватало шутников, и «ребята исполняли не хуже Артема».

Чалов добавил, что он имеет в виду Василия Березуцкого, который не уступил бы Дзюбе в «Камеди баттле».

Напомним, в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала разгромную победу над командой Казахстана со счетом 4:0.

Первый гол на 19-й минуте забил также полузащитник сборной России Денис Черышев с передачи Алексея Ионова. На последней минуте первого тайма Денис Черышев с передачи Артема Дзюбы забил второй гол, а сам Артем Дзюба отличился на 52-й минуте с передачи Дениса Черышева. Кроме того, на 62-й минуте мяч в свои ворота отправил Абзал Бейсебеков.