Российская фигуристка Алина Загитова стала прообразом для создания куклы.
Компания, которая занимается производством игрушек, занялась созданием кукол, являющихся прототипом чемпионки мира-2019.
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Империя кукол @dollsempire.ru создала невероятной красоты куклу Алины в образе Китри, посвящённую победе на Олимпийских Играх! ❤️ Наша блистательная Красная Балерина 😍😍😍 . . . #alinazagitova #алиназагитова #teamzagitova #teamtutberidze #zagitova #загитова #будьсобой #pumaxzagitova #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #airweavexzagitova #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma #pumagirl
Ранее стало известно, что за победу на чемпионате мира 16-летняя спортсменка получила 65 тысяч долларов, а за участие и победы на этапах Гран-при фигуристка получила 54 тысяча долларов. Кроме того, еще 16 тысяч россиянка заработала за второе место на чемпионате Европы.
Кроме того, российская фигуристка Алина Загитова выступит в нескольких ледовых шоу после окончания соревновательного сезона-2018/19.
Напомним, на прошедшем чемпионате мира в Сайтаме Алина Загитова завоевала золотую медаль, Евгения Медведева выиграла бронзу. На командный ЧМ вместо них отправятся Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева.