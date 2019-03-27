Российская фигуристка Алина Загитова стала прообразом для создания куклы.

Компания, которая занимается производством игрушек, занялась созданием кукол, являющихся прототипом чемпионки мира-2019.

Ранее стало известно, что за победу на чемпионате мира 16-летняя спортсменка получила 65 тысяч долларов, а за участие и победы на этапах Гран-при фигуристка получила 54 тысяча долларов. Кроме того, еще 16 тысяч россиянка заработала за второе место на чемпионате Европы.

Кроме того, российская фигуристка Алина Загитова выступит в нескольких ледовых шоу после окончания соревновательного сезона-2018/19.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в Сайтаме Алина Загитова завоевала золотую медаль, Евгения Медведева выиграла бронзу. На командный ЧМ вместо них отправятся Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева.