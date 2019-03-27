Адвокат Сергей Жорин прокомментировал скорое судебное разбирательство по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По словам Жорина, судебное разбирательство может затянуться на три или более заседаний, причем они могут назначаться каждый день. Адвокат отметил, что это очень тяжело физически для подсудимых, потому что их выводят из камеры часов в шесть утра, и нет возможности даже позавтракать. После этого их помещают в СИЗО в зону, где они ожидают прибытия автозаков, на которых их везут в суд и содержат там в комнате для подсудимых без еды, а потом идет заседание, и далее они ждут вечера, чтобы автозак развез их по СИЗО уже поздно ночью.

Жорин добавил, что, когда заседания идут каждый день, даже поспать не удается.

«Это может продолжаться и две недели подряд. Реально ад даже для здорового человека! Вот и посмотрим, насколько уважительно суд отнесется к подсудимым и адвокатам, которые могут быть заняты в других процессах. Это показательный момент», — сказал адвокат, слова которого приводит «Советский спорт».

Напомним, предварительное судебное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева состоится 3 апреля в 14:00 мск. Об этом сообщается на официальном сайте Пресненского районного суда, в здании которого и пройдёт слушание.

Отметим, известные футболисты получили обвинения по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство». Инцидент произошел 8 октября 2018 года, рано утром футболисты в компании друзей избили водителя ведущей первого канала Виктора Соловьева, а затем в кофейне вступили в перепалку с чиновником Минпромторга Денисом Паком, в ходе которой он получил удар стулом.