Один из самых титулованных баскетболистов России Дмитрий Мусэрский старается следить за своим питанием и регулировать его.

По словам Мусэрского, он перепробовал кучу диет, всегда был интересен вопрос правильного питания. Спортивная диета Дмитрия Мусэрского начинается с белков — волейболист вычитал в книге «Китайское исследование», что потребление белков в пище не должно превышать 10 процентов. Спортсмен не настаивает, что это правильная книга, но считает, что она интересная.

Дмитрий прислушивается к организму, иногда он съедал много сыра после каждой тренировки, но потом это прекратилось. Так же было с овощами и шоколадом.

Главное правило спортивной диеты Дмитрия Мусэрского — не есть ничего тяжелого перед матчем. Максимум — бульон, лапша с курицей или овощной салат.

Помимо самой диеты, волейболист занимается калистеникой. Это работа с весом тела, разновидность воркаута. Ее можно проводить и дома, и в зале. Мусэрский рассказывает, что это комфортная и эффективная работа, а что главное — она не травмоопасная.