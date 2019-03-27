Российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, почему до сих пор не выучил английский язык, хотя играет в США.

«Потому что я долбонос. Потому что лентяй», — сказал Панарин в интервью Sports.ru. Игрок признался, что когда выступал за «Чикаго», то обманывал своих партнёров по клубу, говоря им, что изучает английский язык по скайпу. К тому же, в команде были русские игроки, с которыми Панарин мог общаться и без знания английского. «Не было бы их в команде – ходил бы с американцами», — объяснил хоккеист.

Панарин добавил, что у него нет способностей к обучению. «Так и с памятью – что-то сказали, я сразу забыл», — заявил россиянин и добавил, что запоминал бы информацию, если бы она была ему интересна. Игрок сообщил, что взаимодействует с партнёрами по команде при помощи самых простых слов. «Грамматики нет вообще, не знаю, как предложение составлять. Как колхозник.», — заключил хоккеист.

Напомним, ранее сообщалось, что Панарин прервал безголевую серию из двенадцати матчей.