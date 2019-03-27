Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что «Арена-Омск» в скором времени будет снесена. На её вместе будет возведён новый комплекс.

Летом 2018 года «Арена-Омск» начала разрушаться, из-за чего «Авангард» был вынужден переехать в Балашиху, где базируется до сих пор.

Крылов заверил болельщиков в том, что «Авангард» вернётся в Омск, где будет построена новая красивая арена. На данный момент уже создаётся прокат нового комплекса. Крылов пообещал, что как только появятся первые конкретные результаты, они будут оглашены. «Прекрасно понимаю переживания наших болельщиков», — сказал специалист, слова которого приводит «Чемпионат». Крылов добавил, что новая арена простоит долго и станет одной из самых привлекательных в КХЛ.

Напомним, «Авангард» вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина, на предыдущих стадиях одолев «Ак Барс» и «Барыс».