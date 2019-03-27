Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о планах по изменению состава сборной России.

По словам Вяльбе, сборную покинет часть лыжников, которые прощаются со спортом. Президент рассказала, что уйдет Наталья Матвеев и Евгения Шаповалова. Кроме того, Максим Вылегжанин также объявил, что завершает карьеру. Вяльбе отметила, что их места в основе займёт кто-то из группы Егора Сорина, а его группу соответственно пополнит кто-то из юниоров.

Глава ФЛГР добавила, что в сборной точно не будет никаких изменений в тренерском штабе, потому что Вяльбе противник того, чтобы брать тренера и бросать его на полпути.

«Людям нужно время, чтобы притереться друг к другу. К тому же бывает так, что спортсмен и тренер могут быть неприятны друг другу», — сказала Вяльбе, слова которой приводят «Известия».