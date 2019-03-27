В Москве состоялось заседание совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по результатам которого была определена дата старта следующего сезона.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, регулярный чемпионат начнётся 1 сентября 2019 года и продлится до 27 февраля 2020. Стадия плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. Структура календаря останется неизменной: команды проведут по 62 матча и сделают паузы на Евротур, которые будут составлять по шесть дней на каждый этап.

Также Совет директоров определил состав участников лиги и решил не исключать ни одну команду из розыгрыша регулярного чемпионата. Таким образом, в следующем сезоне КХЛ будут принимать участие двадцать пять клубов.

Под угрозой исключения находились команды, занимающие последние места в рейтинге КХЛ — владивостокский «Адмирал», череповецкая «Северсталь», хабаровский «Амур». Также рассматривалось положение братиславского «Слована», который не предоставил финансовых гарантий на следующий сезон. В итоге словацкому клубу, как и рижскому «Динамо», была предоставлена отсрочка по гарантиям до 30 апреля.