Отец казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой Байтак рассказал, почему его дочь рискнула исполнить четверной прыжок на чемпионате мира. Спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив лишь олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

Турсынбаев заявил, что фигуристка чувствует себя хорошо, но после чемпионата мира ей необходимо восстановиться от травм, которых в прошедшем сезоне было несколько. Элизабет начала повторять четверные прыжки в середине января, сообщил отец спортсменки и добавил, что исполнение сальхова на чемпионате мира было запланировано заранее.

«Нам надо было чем-то выигрывать, потому что там были сильнейшие федерации», — приводит слова Турсынбаева «Хабар 24». Он добавил, что тренер спортсменки Этери Тутберидзе понимала, что её подопечной необходимо исполнять четверной прыжок. «Чтобы как-то себя показать, нужно было решаться на что-то важное», — сказал Байтак Турсынбаев.

Напомним, Турсынбаева присоединилась к группе Тутберидзе после предыдущего сезона. Фигуристка первой в истории взрослого женского катания исполнила четверной прыжок на соревнованиях под эгидой ISU.