Бывший главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко рассказал о расторжении соглашения с башкирским клубом.

По словам Кириченко, он ответственен за результат, а его сейчас нет, и тренер понимает, что за все ответственен главный тренер. Специалист поблагодарил каждого футболиста за совместную работу, а руководство клуба и республики — за оказанное доверие.

«Хочу пожелать «Уфе» успеха в дальнейшем и сохранить место в российской премьер-лиге», – сказал Кириченко, слова которого приводит официальный Twitter клуба.

Дмитрий Кириченко покидает футбольный клуб «Уфа» pic.twitter.com/w9R6NdInEW — ФК УФА (@UfaFc) March 27, 2019

Ранее стало известно, что «Уфа» и главный тренер команды Дмитрий Кириченко по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт.

Как сообщается на официальном сайте уфимского клуба, «Уфа» благодарит Дмитрия Кириченко за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще.