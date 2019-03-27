Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поддержал Дмитрий Кириченко, который покинул пост наставника «Уфы».
У себя в «Инстаграме» Семак сообщил, что никогда не сомневался в профессиональных качествах Кириченко. «Дорогой мой друг, я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоем тренерском таланте!», — написал Семак.
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Держать удар в любых жизненных ситуациях. Кому как не тренеру понятно это выражение, которое, как мне кажется, пришло из бокса, но прижилось и в тренерской среде. Дорогой мой друг, я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоём тренерском таланте! P.S. Небольшая передышка и к новым победам. #друзьявсегдарядом
Напомним, сегодня, 27 марта, стало известно, что «Уфа» и Кириченко по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт. Как сообщается на официальном сайте уфимского клуба, «Уфа» благодарит Дмитрия Кириченко за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще. Ранее сообщалось, что в ближайшее время Вадим Евсеев станет главным тренером «Уфы». Евсеев инициировал расторжение контракта со «СКА-Хабаровск». Причина — тренер получил предложение возглавить клуб российской Премьер-лиги. Попечительский совет хабаровского клуба принял решение пойти тренеру навстречу.
Семак и Кириченко вместе выступали за московский ЦСКА в период с 2002 по 2004 годы.