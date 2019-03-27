Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поддержал Дмитрий Кириченко, который покинул пост наставника «Уфы».

У себя в «Инстаграме» Семак сообщил, что никогда не сомневался в профессиональных качествах Кириченко. «Дорогой мой друг, я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоем тренерском таланте!», — написал Семак.

Напомним, сегодня, 27 марта, стало известно, что «Уфа» и Кириченко по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт. Как сообщается на официальном сайте уфимского клуба, «Уфа» благодарит Дмитрия Кириченко за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще. Ранее сообщалось, что в ближайшее время Вадим Евсеев станет главным тренером «Уфы». Евсеев инициировал расторжение контракта со «СКА-Хабаровск». Причина — тренер получил предложение возглавить клуб российской Премьер-лиги. Попечительский совет хабаровского клуба принял решение пойти тренеру навстречу.

Семак и Кириченко вместе выступали за московский ЦСКА в период с 2002 по 2004 годы.