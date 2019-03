View this post on Instagram

Держать удар в любых жизненных ситуациях. Кому как не тренеру понятно это выражение, которое, как мне кажется, пришло из бокса, но прижилось и в тренерской среде. Дорогой мой друг, я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоём тренерском таланте! P.S. Небольшая передышка и к новым победам. #друзьявсегдарядом