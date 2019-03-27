Петербургский «Зенит» передал все необходимые документы адвокатам нападающего Александра Кокорина для допуска врачей в камеру в СИЗО.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, сторона защиты Кокорина направила все нужные документы от клуба для того, чтобы врачи могли его осмотреть.

В пресс-службе, слова которой приводит агентство «Москва», добавили, что сине-бело-голубые со своей стороны провели все необходимые процедуры в этом направлении.

Напомним, в прошлом году Кокорин перенес операцию на крестообразной связке колена.

Напомним, предварительное судебное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева состоится 3 апреля в 14:00 мск. Об этом сообщается на официальном сайте Пресненского районного суда, в здании которого и пройдёт слушание.

Отметим, известные футболисты получили обвинения по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство». Инцидент произошел 8 октября 2018 года, рано утром футболисты в компании друзей избили водителя ведущей первого канала Виктора Соловьева, а затем в кофейне вступили в перепалку с чиновником Минпромторга Денисом Паком, в ходе которой он получил удар стулом.