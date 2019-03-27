Санкт-Петербург примет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета директоров лиги Александра Медведева.

Матч с участием лучших игроков лиги будет проходить 18 и 19 января. С 2017 году мероприятие проходит в виде мини-турнира между командами четырёх дивизионов. В этом году игра состоялась в Казани, победу одержала сборная дивизиона Чернышева.

О том, что Санкт-Петербург входит в число городов-претендентов на проведение Матча звёзд, стало известно ещё в январе. Также рассматривался вариант с проведением мероприятия в столице Финляндии — Хельсинки.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет директоров КХЛ определил дату начала следующего сезона и состав участников. Регулярный чемпионат начнётся 1 сентября 2019 года и продлится до 27 февраля 2020. Стадия плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. Также Совет директоров определил состав участников лиги и решил не исключать ни одну команду из розыгрыша регулярного чемпионата. Таким образом, в следующем сезоне КХЛ будут принимать участие двадцать пять клубов.