Защитник сборной Грузии и московского «Локомотива» Соломон Кверквелия может стать футболистом лондонского «Вест Хэм Юнайтед».

Об этом сообщает портал fclmnews. По информации издания, англиский клуб следит за игроком и может сделать по нему предложение летом. Отмечается, что клуб английской премьер-лиги планирует заплатить за защитника 18 миллионов евро.

Ранее Кверквелия уже интересовал английские клубы. Летом 2018 года грузинского футболиста хотел приобрести «Лестер» и мог заплатить 15 миллионов евро, но трансфер не свершился, потому что наставник «Локомотива» Юрий Семин хотел оставить Кверквелию в команде.

Отметим, Соломон Кверквелия стал футболистом «Локомотива» зимой 2017 года, когда перешел в московский клуб из казанского «Рубина». В составе железнодорожников грузинский футболист завоевал Кубок России в 2017 году и стал чемпионом России в 2018 году.