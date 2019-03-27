Российский боец ММА Александр Емельяненко порассуждал на тему целомудрия. На своей странице в «Инстаграме» спортсмен выложил видеозапись и выразил своё мнение об отношении супругов в браке.

В опубликованной видеозаписи мужчина рассуждает на тему супружеских измен. С точки зрения спикера, неверность является большим грехом, однако мужчин в подобной ситуации простить можно, а женщин — нет.

«Я за целомудрие во всех его проявлениях! А этот ролик, выразить Вам свое мнение», — написал Емельяненко под публикацией.

Напомним, ранее Емельяненко покинул ставропольский СИЗО, где отбыл десять суток административного ареста за неповиновение полиции. Спортсмен неоднократно становился участником скандалов и конфликтных ситуаций. В мае 2015 года Емельяненко был обвинен в изнасиловании домработницы и осужден судом.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести поединок против Сергея Харитонова.