«Краснодар» на своем официальном сайте опубликовал сообщение, где прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Ивана Игнатьева.

Как гласит сообщение, в последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался Иван Игнатьев, но «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, потому что в клубе считают это внутренним делом. Сообщается, что сегодня клуб и футболист подписали новый контракт, и «Краснодар» полностью удовлетворён ситуацией.

В сообщении также сказано, что Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что посчитали важным и соответствующим духу и ценностям клуба, и поэтому игрок не будет делать публичного заявления.

«Краснодар» попросил журналистов не беспокоить молодого игрока и «Краснодар» по этому вопросу.

«И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию», — сообщается на сайте.

Напомним, ранее футболист высказался по поводу конфликта между ним и клубом, заявив, что «Краснодар» вложил душу в своих воспитанников, но и они тоже выкладывались на тренировках и прошли трудный путь, чтобы оказаться в основе. Он добавил, что игроки приехали из каких-то маленьких городков, но это не значит, что футболисты не имеют каких-то своих прав.

Кроме того, Игнатьев пропустил тренировку своей команды после бурного празднования 8 марта.