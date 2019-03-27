Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева поделилась впечатлениями от чемпионата мира в Сайтаме, на котором завоевала серебряную медаль.

Спортсменка призналась, что не ожидала таких высоких результатов, несмотря на то, что заранее запланировала исполнение четверного сальхова. «Я, конечно, подозревала, что с четверным прыжком смогу занять высокое место. Но думала, что буду где-то в шестерке», — приводит слова фигуристки Sports.kz.

Турсынбаева добавила, что очень волновалась перед произвольной программой, а в гостинице перед выступлением у неё началась настоящая паника. «Мама меня успокаивала и говорила, что все будет хорошо», — сказала фигуристка и отметила, что во время проката ей удалось выбросить все мысли из головы и сосредоточиться на своей работе.

Напомним, Турсынбаева стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на женских соревнованиях во взрослой категории.