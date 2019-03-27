Спорт высших достижений, когда речь идет о медалях чемпионатов мира и Олимпийских игр — достаточно прибыльное занятие, но в некоторых видах денег определенно больше, чем в других. Nevasport сравнил доходы самых любимых спортсменов россиян в целом и петербуржцев в частности, чтобы выяснить, кто из них самый богатый.

Новоиспеченная чемпионка мира, собравшая все высокие звания в фигурном катании в 16 лет Алина Загитова зарабатывает достаточно призовых, выступая на соревнованиях самого высокого уровня. Однако это не главная статья доходов фигуристки. Являясь амбассадором Puma и Shiseido, а также других брендов, Загитова получает около $2,5 млн за спонсорские контракты. Кроме того, фигуристы получают зарплату и от Федерации. Правда, судя по интервью Бетины Поповой, это не те деньги, которые привыкла держать в руках Загитова.

Кому рекламные контракты с косметическими фирмами грозят вряд ли — так это Александру Логинову. Неулыбчивый биатлонист заработал около $200 тысяч только на призовых, что стало лучшим результатом среди россиян в этом году.

Самый высокий волейболист мира Дмитрий Мусэрский играет в японском клубе «Сантори». 219-сантиметровый олимпийский чемпион подписал достаточно выгодный для себя контракт с суммой в $950 тысяч/год, что, конечно, не сопоставимо с доходами волейболистов, играющих в России. Непопулярен у нас волейбол, и все тут.

Зато ММА все популярнее и популярнее. Появляются все новые промоушены, самый известный из них — UFC — намерен совсем скоро провести уже второй турнир в России. Трэштоки, поединки взглядов и зрелищные бои заводят публику. А где публика — там и деньги. Только подумайте, за один бой с Конором Макгрегором Хабиб Нурмагомедов получил больше $2 млн.

Загитовой придется откатать 15 сезонов за эти деньги.

И это не все доходы. Помимо спонсорских контрактов, как чемпион UFC Нурмагомедов теперь получает процент от продажи платных трансляций. Так что на пресловутом бое Хабиб «сделал» порядка $5-6 млн.

Традиционно в топе футболисты и хоккеисты. Мы намеренно не стали брать Овечкина, входящего в несколько списков Forbes, предпочтя его «волшебнику» Дацюку. Доходы которого, к слову, тоже волшебны. Играя в России, Дацюк получает $4,4 млн. Чуть меньше сумма, прописанная в контракте у форварда «Зенита» и героя чемпионата мира Артема Дзюбы.

Настоящим открытием для многих станет то, что на вершине нашего импровизированного рейтинга оказался баскетболист. Тимофей Мозгов с подписанным с НБА контрактом ($64 млн за 4 года) редко играет из-за травм, меняет команды и города, но явно не может назвать себя бедным даже при очень большом желании.