Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал новость о сносе «Арены-Омск».

По словам Сушинского, он надеется, что база болельщиков «Авангарда» в Омске не растеряется. Президент омичей, слова которого приводит ТАСС, отметил, что в клубе постоянно подогревают интерес и работают с болельщиками, и существует много инструментов, которые позволяют это делать.

Ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что «Арена-Омск» в скором времени будет снесена. На её вместе будет возведён новый комплекс.

Летом 2018 года «Арена-Омск» начала разрушаться, из-за чего «Авангард» был вынужден переехать в Балашиху, где базируется до сих пор.

Напомним, «Авангард» вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина, на предыдущих стадиях одолев «Ак Барс» и «Барыс».