Российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением по поводу возможного усложнения программ Алины Загитовой.

«Думаю, что Загитова может замахнуться на четверной», — приводит слова Леоновой издание «Бизнес Online». Фигуристка считает, что у Загитовой есть запас в прыжках, но при разучивании четверных ей может помешать страх. «Все-таки она уже не ребенок», — пояснила Леонова и добавила, что юниорам ничего не страшно, они смело заходят на самые сложные прыжки, в то время как взрослые спортсмены задумываются о своём здоровье.

Леонова признала, что для будущих побед Загитовой необходимо усложнять свой контент. «Предполагаю, что в межсезонье Алина все-таки будет тренировать новые прыжки», — подытожила фигуристка.

Напомним, на завершившемся в японской Сайтаме чемпионате мира Загитова выиграла золотую медаль. Теперь у спортсменки есть награды высшей пробы всех главных соревнований — чемпионатов Европы и мира, Олимпийских игр и финала Гран-при.