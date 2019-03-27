Олимпийский чемпион Антон Шипулин прокомментировал отказ Евгения Гараничева выступать в эстафетной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде.

«У нас как-то странно получается, что он при любых раскладах не прав», — приводит слова Шипулина «Спорт-Экспресс». Бывший спортсмен отметил, что Гараничев несколько раз заходил на штрафные круги в эстафетах, из-за чего подвергался жёсткой критике. «Говорили, что он подвел команду и лучше бы сразу отказался», — вспомнил Шипулин.

Олимпийский чемпион отметил, что тренеры всегда учили спортсменов отказываться от гонки, если считают себя неготовыми к ней. «Женя в Эстерсунде решился, поступил по-мужски, и что мы видим? Он снова виноват!», — возмутился Шипулин.

Напомним, вместо Евгения Гараничева в составе эстафетной четверки на чемпионате мира выступил Никита Поршнев, сборная России заняла третье место.