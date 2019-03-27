Голкипер московского «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал, как чувствует себя в национальной команде.

Спортсмен сообщил, что все подсказки на поле отдаёт только на русском языке. «Это уже автоматически происходит, не думая», — приводит слова Гилерме «Чемпионат». Голкипер добавил, что Марио Фернандес, который также является натурализованным игроком, прекрасно понимает команды на русском.

Вратарь отметил, что его не напрягают разговоры о том, что за сборную России не должны играть бразильцы, так как у него своё мнение на этот счёт. «Если честно, я даже не ощущаю себя иностранцем в сборной. Чувствую себя очень свободно в команде», — заявил Гилерме.

Напомним, ранее Павел Погребняк высказался против того, чтобы в сборной играли натурализованные игроки. Погребняк заявил, что отрицательно относится к натурализации и не видит в этом смысла. «Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил?», — заявил футболист, добавив, что смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России.