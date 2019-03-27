В Центре спорта Невского района прошли соревнования «К стартам готов!» в рамках Спартакиады Невского района.
Всего в соревнованиях приняли участие 48 школ. Победители и призёры определялись в личном и в командном зачёте. В состав каждой команды входили: 5 мальчиков и 5 девочек, учащихся третьих классов, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. Подсчёт очков в командном зачёте осуществлялся по сумме четырёх лучших результатов у мальчиков и девочек.
В программу соревнований входили:
— челночный бег 3*10 метров
— прыжки «многоскоки»
— метание спортивного снаряда в цель
По итогам соревнований:
1 место — СОШ № 512 (422 очка)
2 место — СОШ № 667 (398 очков)
3 место — СОШ № 639 (391 очко).