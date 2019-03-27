В Центре спорта Невского района прошли соревнования «К стартам готов!» в рамках Спартакиады Невского района.

Всего в соревнованиях приняли участие 48 школ. Победители и призёры определялись в личном и в командном зачёте. В состав каждой команды входили: 5 мальчиков и 5 девочек, учащихся третьих классов, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. Подсчёт очков в командном зачёте осуществлялся по сумме четырёх лучших результатов у мальчиков и девочек.

В программу соревнований входили:

— челночный бег 3*10 метров

— прыжки «многоскоки»

— метание спортивного снаряда в цель

По итогам соревнований:

1 место — СОШ № 512 (422 очка)

2 место — СОШ № 667 (398 очков)

3 место — СОШ № 639 (391 очко).