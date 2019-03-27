Российская фигуристка Алёна Леонова прокомментировала выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в текущем сезоне.

По мнению спортсменки, на выступление фигуристов повлияли проблемы в личных отношениях. «Конечно же, ребятам сложно после разрыва в жизни собрать силы в кулак и продолжать совместную работу», — приводит слова Леоновой издание «Бизнес Online». Спортсменка добавила, что Тарасова и Морозов отлично смотрятся вместе и были идеальной парой как на льду, так и в жизни. «Когда они встречались, прокаты были эмоциональнее, ярче. Это видно сразу», — сказала спортсменка.

Леонова добавила, что в этом сезоне паре было непросто, так как Тарасовой и Морозову пришлось выйти из зоны комфорта. Фигуристы поменяли тренера, что не могло не сказаться на результате.

Ранее Леонова высказалась по поводу возможного усложнения контента в программах Алины Загитовой. Спортсменка уверена, что Загитова способна разучить четверной прыжок.