Турнир по тхэквондо (ВТ) «Царскосельская весна» состоялся в Пушкинском районе в минувшие выходные.

Он проходил на спортивной базе Санкт-Петербургского аграрного университета в 9-й раз. Власти Пушкинского района уделяют большое внимание привлечению большего числа детей к занятиям тхэквондо, пропаганде здорового образа жизни, популяризации и дальнейшему развитию тхэквондо (ВТ).

Идейным вдохновителем данного турнира является первый президент Федерации Тхэквондо Санкт-Петербурга Ли Игорь Александрович.