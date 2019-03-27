Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением по поводу возможного появления Уле-Эйнера Бьорндалена в тренерском штабе сборной России по биатлону.

Экс-спортсменка отметила, что нужно подождать, как будут развиваться события. На данный момент всё будет заключаться в том, как сам Бьорндален оценит данную перспективу.

Напомним, ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал, что команда хочет предложить сотрудничество восьмикратному олимпийскому чемпиону Уле-Эйнару Бьорндалену. Чепиков сообщил, что команда нуждается в специалисте по технике передвижения на лыжах, а норвежцы считаются лучшими в этом компоненте. Специалист добавил, что СБР намерен пригласить Бьорндалена, однако сомневается, что норвежец согласится, так как ведет напряженную спортивную деятельность.

Также СБР предлагал сотрудничество норвежцу Ларсу Бергеру, однако тот ответил отказом.