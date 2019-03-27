Руководитель «Зенита» Александр Медведев поведал о новом выпуске канала Z+. Это будет не перед матчем «Зенита» с «Оренбургом».

По словам Медведева, то, что это не произойдет 31 марта перед игрой с «Оренбургом» не означает, что канал прекращает существование. Следующий выпуск будет в рамках игры «Зенита» и «Локомотива» 7 апреля. Руководство «Зенита» специально взяло паузу в две недели, чтобы подготовить новый выпуск. Это будет матч с действующим чемпионом страны, поэтому к матчу будет приковано повышенное внимание.

Как отметил Медведев, смысл канала не в том, чтобы сместить телевещателей. Идет проба творческих моделей и бизнец-концепций во взаимоотношениях с владельцами прав и всеми клуба, которые имеют потенциал делать свои каналы и программы.

«Более чем уверен, что следующий выпуск будет интересным и запикивать его не придется», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, что «Зенит» запустил новый канал 17 марта перед игрой 20-го тура со «Спартаком». Выпуск с участием Сергея Шнурова и Артемия Лебедева вызвал негативную реакцию у аудитории из-за большого количества ненормативной лексики и был признан провальным со стороны клуба.