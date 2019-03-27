Чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд пройдет в шотландском Абердине.

Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной федерации керлинга. Также известно, что чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд начнется 12 октября и будет идти неделю, вплоть до 19 октября.

Ранее завершился женский чемпионат мира по керлингу. Золотые медали завоевала национальная сборная Швейцарии, которая в финале победила команду Швеции. Бронзовые медали выиграла сборная Южной Кореи.

Отметим, Российская национальная команда выбыла из турнира в четвертьфинале. Сборная России встречалась с командой Японии в рамках четвертьфинала турнира. Встреча закончилась победой японской команды со счётом 11:3.

Женская сборная России выступала в следующем составе: Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.