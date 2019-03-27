Страсбургский суд подтвердил, что получил жалобу адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина на арест футболиста.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ. Отмечается, этим утром суд был информирован, что эта жалоба поступила в суд.

Отметим, в феврале стало известно, что защита нападающего «Зенита» будет идти в ЕСПЧ и подавать «жалобу в приоритетном порядке» на арест футболиста.

Напомним, предварительное судебное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева состоится 3 апреля в 14:00 мск. Об этом сообщается на официальном сайте Пресненского районного суда, в здании которого и пройдёт слушание.

Отметим, известные футболисты получили обвинения по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство». Инцидент произошел 8 октября 2018 года, рано утром футболисты в компании друзей избили водителя ведущей первого канала Виктора Соловьева, а затем в кофейне вступили в перепалку с чиновником Минпромторга Денисом Паком, в ходе которой он получил удар стулом.