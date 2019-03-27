Глава России Владимир Путин в ходе заседания Совета при Президенте РФ высказался по поводу допингового кризиса в российском спорте. Президент отметил, что у России налажено конструктивное сотрудничество с профильными структура, но еще необходимо окончательно закрыть некоторые вопросы.

По словам Путина, нужно усилить системную работу по защите прав и интересов наших атлетов. Это касается напрямую ситуации с допингом. Путин отметил, что все требования в части совершенствования борьбы с допингом России выполнила.

«Нужно сделать все, чтобы на Играх-2020 все члены нашей команды не подвергались никаким ограничениям и мы не давали повода действовать против интересов России», — отметил Путин.

Президент призвал действовать активно, последовательно, в рамках единых подходов и согласованной линии.