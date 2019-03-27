Российский хоккеист «Коламбуса» Артемий Панарин рассказал о своих отношениях с алкоголем.

По словам Панарина, когда у «Коламбуса» плей-офф, на командном ужине стоит вино, и бокал можно спокойно выпить.

«Хочешь – обожрись. Если показываешь результат – всем пофигу, что ты делаешь. Но ты просто не выживешь в такой конкуренции, если будешь нарушать режим постоянно», — сказал хоккеист, слова которого приводит Sports.ru.

Он отметил, что бросил пить я в СКА, а потом в «Чикаго» год ни капли в рот не брал. Однако Панарин отметил, что ему тяжело, когда он совсем не расслабляется.

Ранее Панарин рассказал, почему до сих пор не выучил английский язык, хотя играет в США.

Напомним, ранее Артемий Панарин смог прервать безголевую серию из двенадцати матчей.