Бывший защитник московского «Спартака» Габриэль Тамаш помещен под домашний арест в Израиле за вождение в нетрезвом виде и серьезное превышение скорости.

Об этом сообщает Sporturilor. По информации источника, суд поместил румынского футболиста под домашний арест до дальнейших решений по данному делу.

Ранее ссообщалось, что Тамаша арестовали в Израиле за вождение в нетрезвом виде. Его автомобиль ехал по шоссе со скоростью 205 км/ч, а содержание алкоголя в крови футболистов превышало норму более чем в три раза. Вместе с игроком в машине находились две женщины.

Отметим, Габриэль Тамаш провел за «Спартак» 21 встречу. Кроме того, он выступал в составе испанской «Сельты», английских «Вест Бромвича», «Уотфорда», а также провел более 60 матчей за сборную Румынии.

Ранее сообщалось, голландский полузащитник «Севильи» и бывший футболист «Спартака Квинси Промес может стать футболистом каталонской «Барселоны».