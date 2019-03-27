Певица Бьянка выступит на хоккее. Она споет перед первым матчем серии финала Восточной конференции «Авангард» — «Салават Юлаев». Бьянка будет петь гимн России, который по традиции исполняется перед всеми матчами КХЛ. Игра состоится в Балашихе 29 марта.

Кроме того, певица выступит в перерыве матча со своим репертуаром, а также проведёт автограф-сессию.

Ждём всех на «Арене Балашиха», будем подпевать вместе!» — призывает пресс-служба «Авангарда» в «Твиттере».

Омский клуб на пути к финалу конференции, в котором он не выступал с сезона 2011/2012, переиграл в четырёх встречах казанский «Ак Барс» и прошел «Барыс» со счётом 4:1. Уфимский коллектив в шести матчах «Металлургом» и справился с «Автомобилистом» со счётом 4:1.