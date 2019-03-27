Российская экс-фигуристка Мария Бутырская поделилась мнением о взаимоотношениях между Евгенией Медведевой и Этери Тутберидзе.

Бутырская считает, что нельзя просить их помириться, ведь это личное дело каждого, а первой должна мириться Медведева, потому что она очень много получила от Тутберидзе.

Фигуристка заявила, что серебро на Олимпийских играх – это тоже победа, а Медведевой можно было обижаться только на саму себя, и она проиграла Олимпиаду, потому что у неё не хватало технического арсенала.

«Тутберидзе и Медведева, наверное, не станут подружками, но в душе они должны друг друга простить. Им будет легче. Затаить обиду, злость – это как-то неправильно», — сказал Бутырская, слова которой приводит «Спорт день за днем».

Напомним, Медведева покинула группу Тутберидзе после того, как не смогла выиграть золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане. В межсезонье она переехала в Торонто, чтобы работать под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.