Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением о предстоящем командном чемпионате мира.

По мнению Мишина, Япония не будет главным конкурентом России в командном зачете, в отличие от женского одиночного катания. Он отметил, что французы могут представить одну из сильнейших в мире пар и одну из сильнейших танцевальных пар.

«Кто главный фаворит турнира в общем зачёте? Думаю, что Россия всё-таки сильна. Мои ученицы? Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова будут стараться. По-другому сказать не хочу. Загадывать не будем», — сказал Мишин, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Напомним, командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля. Елизавета Туктамышева не смогла отобраться в сборную на личный чемпионат мира, Софья Самодурова заняла на турнире 8-е место.