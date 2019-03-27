Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне поделился мнением о завершении карьеры ирландцем Конором Макгрегором.

По словам Серроне, он не верит словам Макгрегора. Американец считает, что это просто хитрый ход.

Серроне отметил, что Конор хочет оставаться на слуху у прессы, поэтому он не купится на это.

«Не верю, что Конор покинет UFC. Он будет драться», — сказал Серроне, слова которого приводит ESPN.

Напомним, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что принял решение завершить карьеру в ММА.

По словам Макгрегора, она решил завершить карьеру в спорте, который называется ММА. Конор отметил, что он желает всем своим бывшим коллегам успехов.

Последний свой бой Конор Макгрегор провел в титульном бое против россиянина Хабиба Нурмагомедова 6 октября 2018 года, потерпев поражение в четвертом раунде техническим нокаутом. После боя Нурмагомедов самовольно покинул октагон и стал инициатором масштабной драки с участием представителей обеих команд. Также потасовка началась и внутри клетки.