Российская биатлонистка Лариса Куклина посетовала на проблемы со здоровьем в прошедшем сезоне.

По словам Куклиной, три раза болеть за сезон, причем болеть сильно, — это очень плохо. Именно по этой причине Куклина так и не смогла набрать нужную форму, о которой рассчитывала перед стартом сезона.

Куклина заявила, что будет решать эти проблемы после завершения сезона. Этим она будет заниматься летом, чтобы следующий год не получится таким же, как этот.

Так что пока никаких мыслей про путевки и отдых – надо уделить внимание здоровью», – приводит слова Куклиной «Тюменская арена».

Отметим, сборная России взяла на чемпионате мира в Эстерсунде три медали. Серебро россиянам принесли Екатерина Юрлова-Перхт в масс-старте и Александр Логинов в спринтерской гонке. Третье место в эстафете заняла мужская команда России.