Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры призвал серьезно отнестись к спорту. По словам главы государства, это не средство для развлечение — дело государственной важности.

Путин подчеркнул, что физкультура и спорт — это не какая-то «развлекушка». Это чрезвычайно важное, государственное, без всякого перувеличения, дело. По мнению президента, от спорта зависит и решение российских демографических проблем и задач, и здоровье нации. Это политическая задача, связанная с престижем страны на международном уровне и демонстрацией наших достижений в области социальной политики и здравоохранения.

«Это всё связано между собой очень тесно и очень глубоко переплетается», — отметил Путин.

Отметим, что на том же заседании Путин также заявил о том, что России решила свои проблемы с допингом.