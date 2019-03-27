Талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года маскот по имени Скиллзи спустился в петербургскую подземку. Символ будущего Евро прокатился несколько станций, а также пообщался и сфоткался с горожанами.

Петербургское метро — одна из визитных карточек города. Как отмечают организаторы, Скиллзи не мог там не побывать. Маскот посетил «Спортивную» и «Адмиралтейскую», где немного поработал с мячом, сделав пару трюков.

Напомним, что впервые персонаж был представлен в Амстердаме 24 марта перед отборочным матчем сборной Голландии и Германиии. В Петербурге маскота впервые встретили на стадионе «Газпром-Арена».