В общей группе «Барселоны» начал тренироваться Лионель Месси. Аргентинец ранее получил травму паха в товарищеской игре своей сборной против Венесуэлы (1:3). Месси пропустил игру своей сборной с Марокко (1:0).

Аргентинец ранее получил травму паха в товарищеской игре против Венесуэлы (1:3). Из-за повреждения он пропустил игру с Марокко (1:0).

Другой лучший футболист мира нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в Барселону, чтобы пройти медицинское обследование и получить консультацию каталонских врачей.

Напомним, Роналду также травмировался в игре сборной: португалец не доиграл встречу с Сербией, заменившись на 30-й минуте. Позднее у него было выявлено повреждение сгибателей правого бедра. Ожидается, что Роналду пропустит три игры «Ювентуса».