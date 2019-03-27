Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, недавно ставший послом Санкт-Петербурга на Евро-2020, представил воспитанникам Академии «Зенита» маскота чемпионата Европы по имени Скиллзи – официального талисмана будущего Евро.

По замыслу создателей талисмана, Скиллзи – это радостный подросток, который любит исполнять красивые трюки с мячом. Легенда «Зенита» познакомил юных футболистов с маскотом, пригласив наиболее отважных из них продемонстрировать свои футбольные навыки.

Затем Скиллзи выбрал футболиста, трюки которого впечатлили его больше остальных. Также талисман сфотографировался с ребятами и отбил им пятюни.

Напомним, что ранее Скиллзи спустился в петербургское метро, где также проделал трюки с мячом.